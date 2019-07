Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wohnmobil gestohlen

Boizenburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter in Boizenburg ein Wohnmobil gestohlen. Der Diebstahl in der Straße "An der Quöbbe" wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr durch den Eigentümer festgestellt. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen 19 Jahre alten Fiat Ducato mit weißer Kabine und violetten Seitenstreifen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.

