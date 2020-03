Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Hecke in Brand geraten - Flammen griffen auf Gartenhaus über

Hagen a.T.W. (ots)

Bei einem familiären Grillabend in der Straße Himmelreich geriet am Samstagabend eine Gartenhecke in Brand. Zudem griffen die Flammen auf ein Gartenhaus über. Der Sohn der Familie befand sich gegen 19 Uhr am Gasgrill, als es plötzlich ein lauten Knall und eine Stichflamme gab. Die Flammen setzten sofort eine angrenzende Hecke in Brand und griffen schließlich auf ein Gartenhaus über. Nachbarn wurden auf das Geschehen aufmerksam, verständigten die Feuerwehr und die Polizei und unterstützten die Familie bei der Brandbekämpfung. Erst den 25 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Hagen a.T.W. gelang es schließlich, die Flammen zu löschen. Der Sohn der Familie erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell