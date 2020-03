Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach Brand gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

An einem Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße gerieten am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache zwei Mülltonnen in Brand. Nachbarn wurden gegen 20.52 Uhr auf den Rauch aufmerksam, informierten die Hausbewohner und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Die Hausbewohner versuchten bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Alt-Georgsmarienhütte die Flammen zu löschen, die bereits auf das Wärmeverbundsystem der Fassade übergegriffen hatten. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand und verhinderte schlimmeres. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann nach derzeitigem Stand eine Brandstiftung nicht ausschließen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

