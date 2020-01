Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brand in einem Gewerbetrieb an der Bottroper Straße

Gladbeck (ots)

Am 06.01.2020, um 20:18 Uhr, alarmierte die Kreisleitstelle Recklinghausen die Feuerwehr Gladbeck zu einer automatisch ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb. Die Feuerwehr rückte mit dem hauptamtlichen Löschzug umgehend aus, im weiteren Verlauf wurde die Einheit Mitte der Freiwilligen Feuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen. In diesem Produktionsbetrieb für Dämmstoffe ist es während des regulären Abstiches von Schlackeprodukten aus einem Einsatzofen zu einem Brand gekommen. Dieser Brand führte zu einer starken Rauchentwicklung in der Ofenhalle. Der natürliche vorgegebene Abzugsweg für den Rauch des Schlackeabstiches funktionierte vermutlich aufgrund der außerhalb des Gebäudes herrschenden örtlichen Wetterlage nicht (kalt, feucht). Vor Ort wurde in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern des Produktionsbetriebes die Brandbekämpfung in der Halle eingeleitet. Das Vorgehen der Einsatzkräfte und das Auffinden der Brandstelle konnte durch den Einsatz eines mobilen Großraumlüfters in der stark verrauchten Halle beschleunigt werden. Das abgelöschte Brandgut wurde anschließend mit trockenem Sand luftdicht abgedeckt. Hierzu kam ein betrieblicher Radlader zum Einsatz. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die ehrenamtlichen Kräfte der Einheit Nord stellten für den gesamten Zeitraum des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach 150 Minuten beendet.Vor Ort waren insgesamt 22 Kräfte eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Gladbeck

Einsatzleitdienst

Tel.: 02043 99 - 2362





Telefon: 02043 / 99 - 2362

E-Mail: maik.koschewitz@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell