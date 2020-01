Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Zahlreiche Einsätze in der Silvesternacht

Eine Vielzahl von Einsätzen gab es im neuen Jahr für die Feuerwehr Gladbeck. Unterstützt durch die ehrenamtlichen Kräfte rückte die Feuerwehr nach 0:00 Uhr zu mehreren Kleinbränden im gesamten Stadtgebiet aus. Zeitgleich gab es aber zwei größere Einsätze in Gladbeck. Bei einer Firma im Rentfort kam es zu einer automatischen Feuermeldung im Produktionsbetrieb und in Zweckel brannte ein Kamin lichterloh. Alle Kräfte der Feuerwehr Gladbeck befanden sich dadurch zeitgleich im Einsatz. Zur Koordination musste zusätzlich der A-Dienst (Verbandsführer) alarmiert werden. Zum Morgen hin beruhigte sich die Lage im gesamten Stadtgebiet. Der Rettungsdienst rückte in dieser ereignisreichen Nacht zu 24 Einsätzen aus. Schwerwiegende Verletzungen durch Feuerwerkskörper gab es zum Glück nicht.

