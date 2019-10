Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe stehlen Bäckereiwagen

Geilenkirchen-Grotenrath (ots)

Am Donnerstag (17. Oktober) hatten es zwei unbekannte Männer auf einen Bäckereiwagen abgesehen. Die Verkäuferin, welche mit dem Wagen unterwegs war, stieg gegen 12.30 Uhr an der Corneliusstraße aus dem Fahrzeug, um dort Brot auszuliefern. Als die 66-jährige Geilenkirchenerin zum Pkw zurückkehrte, konnte sie noch beobachten, wie ein junger Mann in den Wagen stieg und mit diesem davonfuhr. Zusammen mit einem offenbar dazugehörigen Pkw, an dessen Steuer ein weiterer Mann saß, entfernten sich die Fahrzeuge in Richtung Scherpenseel. Bei dem scheinbaren Komplizenfahrzeug handelte es sich um einen älteren dunkelblauen Pkw mit niederländischen Kennzeichen. Bereits einige Minuten zuvor hatte die 66-Jährige den Wagen im Ort herumfahren sehen.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefonnummer 02452 920 0.

