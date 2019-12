Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Das Licht aus Bethlehem ist bei den Polizeiwachen im Kreis entzündet worden

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am heutigen Vormittag (19.12.) hat Norbert Schmitz, Pastoralreferent und Polizeiseelsorger, das Friedenslicht aus Bethlehem auf den Polizeiwachen im Rheinisch-Bergischen Kreis entzündet. Nun können interessierte Bürgerinnen und Bürger das Licht auf den Polizeiwachen Overath, Burscheid und Bergisch Gladbach in Empfang nehmen. Bringen Sie eine Kerze mit zur Wache und nehmen Sie das Licht mit in Ihr Zuhause. Terminabsprachen sind dafür nicht erforderlich - die Wachen sind (auch an den Feiertagen) rund um die Uhr besetzt. Weitere Informationen zum Friedenslicht aus Bethlehem finden Sie unter www.friedenslicht.de (ct)

Bild v. l.: Norbert Schmitz, Polizeikommissar Rene Schmitz, Wachleiter Bergisch Gladbach Norbert Wette, Abteilungsleiterin Birgit Buchholz.

