Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - In den Gegenverkehr geraten: Zwei Verletzte, Führerschein beschlagnahmt

Overath (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.12.) hat sich auf der Kreisstraße 37 in Höhe Kreuzgarten ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 61-jährige Fahrerin aus Lindlar fuhr mit ihrem VW aus Hohkeppel in Richtung Vilkerath. Vermutlich geriet sie wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und touchierte dabei seitlich einen entgegenkommenden VW eines 57-Jährigen aus Remscheid. Bei der Unfallaufnahme erlangten die Beamten den Verdacht, dass die Fahrerin durch Alkoholgenuss und Tabletteneinnahme fahruntüchtig war. Sie musste daher eine Blutprobe über sich ergehen lassen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Pkw entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin erwartet nun ein Strafverfahren. (ct)

