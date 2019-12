Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kupferdiebstahl

Bergisch Gladbach (ots)

Ein unbekannter Täter ist auf das Gelände einer Firma in Heidkamp gelangt und hat dort Kupfer gestohlen.

Der Dieb hatte sich in der letzten Nacht (Dienstag, 17.12.) gegen 04:00 Uhr Zugang zum Gelände der Firma An der Zinkhütte verschafft. Dort machte er sich an dem Behältnis zu schaffen, in dem Kupfer gelagert wurde. Der Täter konnte mit der Beute entkommen.

Wie viel Kupfer gestohlen wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

