Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Fürstenau (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße An den Schanzen ereignete sich am Freitagmorgen eine Unfallflucht. Ein Autofahrer stieß zwischen 10.30 und 10.55 Uhr gegen einen schwarzen Toyota Yaris und beschädigte diesen. Anschließend setzte der oder die Unbekannte ihren Weg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau, Telefon 05901/95950.

