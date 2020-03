Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Vorsicht vor angeblichen Gerichtsvollziehern

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag trieben Telefonbetrüger in Osnabrück ihr Unwesen. Sie riefen bei mehreren Bürgerinnen und Bürgern an und gaben sich als Gerichtsvollzieher aus. Den Angerufenen teilten sie mit, dass sie ihre Konten gesperrt hätten oder diese sperren würden. Im weiteren Verlauf wurden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert persönliche Daten preiszugeben, oder eine sofortige Zahlung zu leisten, um eine Kontosperrung zu verhindern. Im Fall der sofort verlangten Zahlung gaben die angeblichen Gerichtsvollzieher an, dass die Angerufenen vor längerer Zeit ein Abo abgeschlossen hätten und sich die anfallenden Kosten auf mehrere tausend Euro belaufen würden. Um die drohende Sperrung des Kontos zu verhindern, sei eine sofortige Teilzahlung notwendig. Die Angerufenen reagierten nicht auf die Tricks der Betrüger und beendeten die Telefonate. Die Osnabrücker Polizei warnt vor ausdrücklich vor dieser Masche. Legen Sie einfach den Hörer auf! Geben Sie auf keinen Fall private Daten (z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten) heraus und melden Sie sich bei der Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-2215.

