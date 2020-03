Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Tankzug mit Gülle umgekippt, ein Leichtverletzter

Georgsmarienhütte (ots)

Gegen 09:50 Uhr kam es am Freitagmorgen im Kreisverkehr Glückaufstraße / Bielefelder Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Tanklastzug. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte das mit Gülle beladene Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrer, ein 29-jähriger Mann, wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt. Nach ersten Meldungen war der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt, dies bestätigte sich nicht. Er konnte die Kabine aus eigener Kraft verlassen. Aus dem umgestürzten Tank floss Gülle aus. Die Feuerwehren Kloster Oesede und Oesede waren mit 7 Fahrzeugen und 30 Kräften vor Ort. Ebenso die obere Wasserbehörde. Für die Fahrzeugbergung wurde ein weiterer Tanklaster angefordert, in diesen wurden die 28 Kubikmeter Ladung umgepumpt. Ein Abschleppunternehmen kümmert sich um die Bergung des Tankzuges. Durch die Unfallaufnahme und Bergung kommt es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

