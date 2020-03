Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Renitenter Ladendieb verletzte Verkäuferin - Bundespolizei zur Stelle

Münster (ots)

Am 23.03.2020 entwendete ein 57 jähriger Algerier in einer Backfiliale im Hauptbahnhof Münster einen Kaffee ohne zu bezahlen. Er wurde von einer Mitarbeiterin, die den Vorgang beobachtet hatte, angesprochen und festgehalten. Daraufhin schlug er der Frau mehrfach auf den Arm um zu entkommen was ihm schließlich auch gelang.

Verständigte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann nach kurzer Verfolgung stellen und nach kurzer Gegenwehr zu Boden bringen. Weitere Ermittlungen auf der Dienststelle ergaben, dass der polizeibekannte Täter sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls mit Körperverletzung sowie wegen unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit der Weisung, sich bei der zuständigen Ausländerbehörde zu melden, entlassen.

