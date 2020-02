Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person aufgrund Schneeglätte

Bernkastel-Kues (ots)

Am gestrigen Abend, 27.02.2020, kam es gegen 18:00 Uhr auf der B 53 zwischen Neumagen-Dhron und Piesport zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines PKW leicht verletzte. Dieser fuhr in Anbetracht der winterlichen Straßenverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam aufgrund dessen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit, der Fahrer wurde leichtverletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

