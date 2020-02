Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Salmtal (ots)

Am Donnerstag, 27.02.2020, wurden auf dem Parkplatz der IGS in Salmtal mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Weitere Geschädigte und Zeugen für das Geschehen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich, Tel. 06571 / 926-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell