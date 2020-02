Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Bäckerei

Wittlich (ots)

In der Nacht vom 26.02.2020 zum 27.02.2020 drangen bisher unbekannte Täter durch Einwerfen eines Fensters in eine Bäckerei in der Friedrichstraße in Wittlich ein. Im Inneren des Gebäudes angekommen, begaben sich die Täter in einen Nebenraum und entwendeten einen dort befindlichen Tresor. Ein Zeuge bemerkte noch in der Nacht die zersplitterte Glasscheibe und alarmierte die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 EUR. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat, möglichen Tätern, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Friedrichstraße und den angrenzenden Straßen geben können, sich umgehend bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden.

