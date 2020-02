Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden) Lastwagen streift Linienbus 4.2.20, 7.30 Uhr

Aichhalden-Rötenberg (ots)

Ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus ist am Dienstagmorgen von einem Lastwagen gestreift worden. Dabei ging der Spiegel des Busses zu Bruch. Der 47-jährige Berufsbusfahrer fuhr auf der kurvigen Landesstraße von Alpirsbach in Richtung Rötenberg, als ihm in einer S-Kurve kurz vor Rötenbeg ein weißer Lastwagen mit einem Anhänger entgegenkam. Als der Trucker näher kam, fuhr dieser plötzlich zu weit nach links, weswegen der Busfahrer stark abbremsen und nach rechts lenken musste. Der linke Spiegel des Busses ging zu Bruch, als sich die Fahrzeuge berührten. Der Laster, der eine helle Plane ohne Aufschrift hatte, fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei Schramberg sucht nun unter 07422 2701-0 Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können.

