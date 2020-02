Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Vorfahrt missachtet 04.02.2020

Stockach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden über 8.000 Euro ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 10.00 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 49-jährige Autofahrerin fuhr aus einem Parkplatz nach rechts in die Bahnhofstraße ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Pkw-Lenker. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich niemand, beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

