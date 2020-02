Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen) Zigarettenautomaten gestohlen und aufgebrochen 04.02.2005

Eigeltingen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete auf bislang unbekannte Art und Weise am Dienstagmorgen gegen 05.00 Uhr einen in der Hauptstraße an einer Hausfassade befestigten Zigarettenautomaten samt Inhalt. Der Unbekannte transportierte den Automaten in ein Ackerfeld, um dort ungestört den Zigarettenautomaten aufbrechen zu können. Die Höhe des gestohlenen Bargelds und die Anzahl der Zigarettenschachteln konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu informieren.

