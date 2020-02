Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen) Liegengebliebene Lkw und eine Frontalkollision 04.02.2020

Tengen (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr blieben mehrere Lkw auf der rechten Fahrspur der L 224 zwischen Anselfingen und Watterdingen aufgrund starken Schneefalls und winterglatter Fahrbahn liegen. Ein 59-jähriger Audi-Fahrer fuhr kurz darauf auf der Landesstraße in Richtung Watterdingen und versuchte, die stehende Lkw-Kolonne nach und nach zu passieren. Hierzu musste er immer wieder auf die Gegenfahrbahn fahren. In einer Kurve kam ihm ein 19-jähriger Opel-Fahrer entgegen, der auf der stark abschüssigen Fahrbahn auf Grund der winterglatten Fahrbahn trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem 59-Jährigen nicht verhindern konnte. Durch den Aufprall verletzten sich beide Fahrzeuglenker leicht. Beide nicht mehr fahrbereiten Pkw, an denen ein Sachschaden in Höhe von über 16.000 Euro entstand, wurden durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Aufgrund des Unfalls und des durch die Lkw blockierten Fahrstreifens musste die Landesstraße an der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden.

