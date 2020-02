Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer 04.02.2020

Konstanz (ots)

Leicht verletzt wurde ein 60-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 10.00 Uhr im Kreuzungsbereich Schottenstraße / Schulstraße. Ein 54-jähriger Autofahrer war auf der Schulstraße in Richtung Laube unterwegs, hielt zunächst an der Haltelinie zur Fahrradstraße, schaute nach eigenen Angaben nur nach rechts und fuhr anschließend weiter. Hierbei übersah er den aus Richtung Fahrradbrücke kommenden Radfahrer. Bei der Kollision wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Zur weiteren Beobachtung brachte der Rettungsdienst den Verletzten ins Krankenhaus.

