Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil - Geisingen) Mehrere Verkehrsunfälle auf der Bundesautobahn A81 (04.02.2020)

Zimmern ob Rottweil - Geisingen (ots)

Mit der Aufnahme mehrerer, teilweise auf Witterungseinflüsse zurückzuführender Verkehrsunfälle waren die Verkehrsdienste Zimmern ob Rottweil und Mühlhausen-Ehingen am Nachmittag und am Abend des gestrigen Dienstags auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Oberndorf am Neckar beschäftigt.

Gegen 15.45 Uhr geriet der 54-jährige Lenker eines hochwertigen Mercedes-Benz CLS 350 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil nördlich von Zimmern ob Rottweil auf der in Richtung Singen führenden Fahrbahn bei Schneematsch aufgrund seiner den Straßenverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die rechts neben dem Fahrstreifen verlaufende Schutzleitplanke. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Mercedes-Benz war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Autobahn abgeschleppt werden. Bis zur Bergung des Pkw musste der rechte Fahrstreifen der in Richtung Singen führenden Fahrbahn gesperrt werden, was einen längeren Rückstau verursachte.

Gegen 18.00 Uhr geriet der 36-jährige Lenker eines BMW bei Geisingen auf der in Richtung Stuttgart führenden Fahrbahn der Bundesautobahn A 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim aufgrund nicht angemessener Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen die Mittelschutzplanke der Bundesautobahn. Bei diesem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Gegen 19.30 Uhr befuhr der 36-jährige Lenker eines Mercedes-Benz C-Klasse den linken Fahrstreifen der in Fahrtrichtung Singen führenden Fahrbahn der Bundesautobahn A 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Engen im Hegau. Auf Höhe der Ausfahrt Geisingen bremste er wegen eines vorausfahrenden Pkw, dessen Lenker vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, ohne den nachfolgenden Lenker des Mercedes-Benz zu behindern. Aufgrund des Bremsmanövers brach an dem Pkw des 36-Jährigen das Heck aus, der Mercedes-Benz geriet ins Schleudern und stieß gegen die links neben der Fahrbahn verlaufende Mittelschutzleitplanke. An dem Mercedes-Benz des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Mittelschutzleitplanke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

