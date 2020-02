Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Frontalkollision 04.02.2020

Engen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der L 225 ereignet hat. Ein 51-jähriger Nissan-Fahrer war von Bargen in Richtung Mauenheim unterwegs, als er im Verlauf einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrspur kam und gegen den Pkw einer entgegenkommenden 31-jährigen Frau prallte. Bei der Frontalkollision entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Landesstraße zeitweise vollgesperrt.

