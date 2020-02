Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Einbruch in Getränkemarkt 01.02.2020 - 02.02.2020

Radolfzell (ots)

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende von Samstag auf Sonntag in einen Getränkemarkt in der Straße "Lippenwiesen" verschafft, indem er einen Zaun und ein Gitter aufflexte und dadurch über das Außenlager ins Innere des Marktes gelangte. Nach derzeitigem Stand entwendete der Täter mehrere Schachteln Zigaretten verschiedener Marken und verließ den Markt über eine Außentüre. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

