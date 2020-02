Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Polizeihubschraubereinsatz am Hohentwiel

Singen (ots)

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatten am heutigen Vormittag (05.02.2020) die Kollegen der Polizeihubschrauberstaffel des Polizeipräsidiums Einsatz zu bewältigen. Um notwendige Wartungsarbeiten an einem Funkmast durchzuführen, der sich im Bereich der oberen Festungsanlage auf dem Hohentwiel befindet, flog die Besatzung gegen 11.00 Uhr mit einem Techniker an Bord zum Berg. Dies war notwendig, da der Bereich aufgrund von Steinschlaggefahr derzeit nicht fußläufig erreichbar ist. Der Techniker wurde anschließend aus einer Höhe von rund 30 Metern gemeinsam mit einem ausgebildeten Windenretter der Bergwacht Württemberg auf einen Turm der Festung abgeseilt. Die Wartungsarbeiten konnten ohne Probleme durchgeführt werden. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet und verlief problemlos. Windeneinsätze werden von der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg regelmäßig trainiert und gehören zum Einsatzportfolio der Staffel. Dennoch war der heutige Flug aufgrund der historischen Kulisse und der geographischen Gegebenheiten auch für die erfahrene Hubschrauberbesatzung durchaus etwas Besonderes.

