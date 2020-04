Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar. Haustür mutwillig zerstört.

Idar-Oberstein (ots)

Bislang noch unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Donnerstagabend, den 3. März bis Freitagabend, den 4. März die Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Meitzenbach, im Bereich des Transformatorenhauses in Idar-Oberstein. An der Wohnungseingangstür, welche vermutlich durch einen Tritt geöffnet wurde, entstand nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0.

