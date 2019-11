Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Stockelsdorf / Trickdiebstahl in Stockelsdorf - Zeugenaufruf

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstag (12.11.2019) kam es in Stockelsdorf bei einem Rentnerehepaar zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter klingelte, unter der Vorgabe Flohmarktartikel käuflich erwerben zu wollen, an der Wohnungstür. Nach einem etwa 15-minütigen Verkaufsgespräch verließ der Täter unerkannt die Wohnung. Anschließend stellte die Ehefrau den Diebstahl ihres Goldschmucks fest.

Gegen 09.30 Uhr kam es gestern in einem Reihenhaus in der Stettiner Straße in Stockelsdorf zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter klingelte an der dortigen Wohnungstür und gab vor, an Flohmarktartikeln, insbesondere Schmuck, interessiert zu sein. Daraufhin gewährte ihm die Rentnerin Einlass. Nach einem Verkaufsgespräch verließ der Mann die Wohnung. Angeblich wollte er Geld aus seinem Fahrzeug holen. Als er jedoch nicht wiederkam, wurde der Diebstahl des Goldschmucks der Ehefrau festgestellt. Die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 170 - 175 cm groß, kräftige Statur, 40 - 45 Jahre, bekleidet mit Schirmmütze, blau - grauer Jacke, dunkler Hose. Der Mann sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent und wirkte eher gepflegt in seiner Erscheinung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe gesehen wurden. Hierzu wählen Sie die Telefonnummer 0451-1310. An dieser Stelle warnt die Polizei noch einmal: Bewahren Sie keine Wertsachen oder größere Bargeldbeträge Zuhause auf. Insbesondere bei Haustürgeschäften ist Vorsicht geboten! Auf keinen Fall sollte Fremden Zutritt in die Privaträume gestattet werden. Im Zweifel lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und rufen die Polizei unter der 110 an.

