POL-BOR: Schöppingen - Erst aufs Supermarktdach gestiegen, dann in Rathaus-Baustelle

Schöppingen (ots)

Ein alkoholisierter 17-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag in Schöppingen für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 03.10 Uhr bemerkt, dass der Jugendliche auf das Dach eines Verbrauchermarktes geklettert war. Der Mann verständigte die Polizei. Inzwischen war der junge Schöppinger in die gegenüberliegende Rathaus-Baustelle an der Amtsstraße eingedrungen. Dort entdeckten ihn die Beamten, die ihn später einem Erziehungsberechtigten übergaben. Die Ermittlungen zum Motiv für das Handeln des Jugendlichen dauern an.

