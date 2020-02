Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Varel - gemeinsame Sache - couragiertes Eingreifen verhindert die Flucht

Varel (ots)

Am Dienstagvormittag, 18.02.2020, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Neue Straße zu einem räuberischen Diebstahl.

Eine Angestellte hatte einen Mann dabei beobachtet, wie er mit dem entwendeten Kosmetikum in der Jacke in Richtung des Einganges lief und über die Zugangsschleuse zum Betreten des Geschäftsbereiches sprang. Die Angestellte stellte sich dem Flüchtenden in den Weg, woraufhin dieser gleich handgreiflich wurde.

Es habe sich anschließend ein Gerangel entwickelt, in dessen Verlauf die Angestellte leicht verletzt wurde.

Gemeinsam mit einer zur Hilfe eilenden Mitarbeiterin und weiteren Zeugen gelang es schließlich, den Beschuldigten an seiner Flucht zu hindern und in das Büro zu bringen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Identität des Mannes feststellen. Es handelt sich um einen in Varel gemeldeten 39-Jährigen, gegen den ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Außerdem erhielt er ein Hausverbot.

