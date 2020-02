Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 09.00 Uhr und Freitag, 16.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Feuerwehrgerätehaus in der Hohensteiner Straße. In der Halle wurden sowohl an zwei Löschfahrzeugen die Rollläden aufgehebelt als auch im Bereich der Wache ein Schrank. Angaben zum Diebesgut sowie zum entstandenen Sachschaden liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142 405 0 in Verbindung zu setzen.

