Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 40-jähriger Tatverdächtiger nach räuberischer Erpressung auf Discounter in Weil der Stadt in Haft

Ludwigsburg (ots)

Unter Vorhalt einer Schusswaffe hat ein 40-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 21.25 Uhr in einem Discounter in der Hauptstraße in Weil der Stadt-Merklingen die Herausgabe von Bargeld gefordert. Mit seiner Beute von etwa 1.000 Euro ergriff er im Anschluss zu Fuß die Flucht und wurde dabei von einer Mitarbeiterin des Marktes sowie einem Zeugen verfolgt. In der Karlstraße wurde der Flüchtende von den Verfolgern gestellt und bis zum Eintreffen der mittlerweile verständigten Polizei in ein Gespräch verwickelt. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen widerstandlos fest und stellten bei ihm eine bei der Tatausführung mutmaßlich verwendete Softair-Pistole sicher.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell