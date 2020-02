Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Zeugen nach Einbruch in Geschäftsräume gesucht; Kornwestheim: Unbekannter schlägt Autoscheiben ein, Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eberdingen: Zeugen nach Einbruch in Geschäftsräume gesucht

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag gegen 1:00 Uhr Zugang zu den Geschäftsräumen eines Betriebes in Eberdingen in der Stuttgarter Straße. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und nahm Bargeld an sich. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 150 Euro geschätzt. Zur Tatzeit konnte eine männliche Person beobachtet werden, die sich im fraglichen Bereich des Gebäudes aufgehalten hatte. Diese Person wurde als groß mit korpulenter Figur und dunkel gekleidet beschrieben. Der Unbekannte trug auf dem Rücken einen großen Rucksack. Der Polizeiposten Schwieberdingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07150 31245 zu melden.

Kornwestheim: Unbekannter schlägt Autoscheiben ein, Zeugen gesucht

Vier eingeschlagene Scheiben sind das Ergebnis einer Sachbeschädigung zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr und Freitag, 8:00 Uhr in Kornwestheim in der Neckarstraße. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Scheiben eines Pkw mit einem Gegenstand eingeworfen und einen geschätzten Schaden von circa 1.000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell