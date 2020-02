Polizeipräsidium Ludwigsburg

Vorfahrtsverletzung in Böblingen; Unfallgegner in Böblingen gesucht; Zeugen und Geschädigte im Bereich Sindelfingen

Böblingen-Dagersheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr wollte ein 41-jähriger Honda-Fahrer in Sindelfingen von einem Firmenparkplatz nach links auf die Schickardstraße einbiegen. Hierbei achtete er vermutlich nicht auf einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat, dessen 27 Jahre alter Fahrer die Schickardstraße in Richtung der Hanns-Klemm-Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Infolge des Unfalls waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Böblingen: Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstag gegen 16.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Postplatz" in Böblingen und alarmierte die Polizei. Ein 54-Jahre alter Mercedes-Fahrer hatte auf dem Parkplatz eines Cafés beim Einparken vermutlich einen geparkten Pkw beschädigt. Anschließend stieg der Mercedes-Fahrer aus, begutachtete den Schaden und fuhr dann weiter. Daraufhin übermittelte die Zeugin das abgelesene Kennzeichen. Im Anschluss daran konnten Polizeibeamte den vermeintlichen Fahrer zusammen mit dem beschädigten Mercedes, an dem ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand, zu Hause antreffen. Als die Beamten die Unfallörtlichkeit überprüften, war das mutmaßlich beschädigte Auto bereits weggefahren. Es soll sich um einen gräulichen Mercedes handeln. Der Besitzer des Wagens wird gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Sindelfingen: Auffahrunfall - Verursacher flüchtet und missachtet rote Ampel

Von Böblingen-Dagersheim kommend musste ein 34-Jähriger am Donnerstag gegen 21.15 Uhr mit seinem Audi auf der Kreisstraße 1066 an einer roten Ampel anhalten. Kurz darauf fuhr ein nachfolgender bislang unbekannter Fahrzeuglenker, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf den stehenden Audi auf. Nachdem der Unbekannte seinen Wagen zurückgesetzt hatte, sind beide Parteien ausgestiegen. Der unbekannte Fahrer schaute sich den entstandenen Sachschaden an und telefonierte offenbar mit seinem Chef. Als der 34-Jährige ankündigte, die Polizei zu verständigen, setzte sich der Unbekannte in sein Fahrzeug und fuhr davon. Hierbei missachtete er mutmaßlich eine rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich zur Landesstraße 1183 beinahe mit zwei noch unbekannten Verkehrsteilnehmern zusammen. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt auf der Bundesstraße 464 in Richtung Böblingen-Hulb fort. Das slowenische Kennzeichen des unbekannten Fahrzeugs ist bekannt und darüber hinaus, dass der noch unbekannte männliche Fahrer am Steuer eines silbergrauen Ford-Focus saß. Am Audi des 34-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Ford-Lenker gefährdet wurden, melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0.

