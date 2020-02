Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Kinder werfen mit Steinen alte Kirchenfenster ein

Ludwigsburg (ots)

Zwei Kinder im Alter von sieben und acht Jahren warfen am Donnerstag gegen 17:00 Uhr mit Steinen auf die Fenster einer Kirche in Gäufelden-Öschelbronn in der Tailfinger Straße. Die Beiden beschädigten mit den Steinwürfen fünf großflächige, bleiverglaste Fenster und ein kleineres Seitenfenster an der Nordseite der Kirche. Der Sachschaden an den 50 bis 100 Jahre alten Kirchenfenstern wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, konnte aber bislang noch nicht abschließend beziffert werden.

