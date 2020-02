Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Kinder zündeln in Tiefgaragenkomplex; Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz in der Kirchstraße

Ludwigsburg (ots)

Möglingen: Kinder zündeln in Tiefgaragenkomplex

Glimpflich ging das Spiel mit dem Feuer für drei neun Jahre alte Buben am Donnerstagnachmittag in einem Tiefgaragenkomplex in der Straße "Beim Hasenkreuz" in Möglingen aus. Gegen 17.50 Uhr bemerkte eine 37 Jahre alte Bewohnerin eines der Mehrfamilienhäuser, die sich über dem Komplex befindet, dass Rauch aus den Lichtschächten nach außen quoll. Unverzüglich begab sie sich hierauf in die Tiefgarage und entdeckte drei Jungs. Diese stritten zunächst ab, gezündelt zu haben, und machten sich anschließend davon. Die 37-Jährige löschte das Feuer hierauf. Die Buben hatten Pappe, Taschentücher und einen mit Papier gefüllten Ordner auf einem der Stellplätze mit einem Feuerzeug angezündet und das Feuer mit Scheibenfrostschutzmittel beschleunigt. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Ein weiterer Nachbar alarmierte schließlich die Polizei. Im Zuge ihrer Ermittlungen vor Ort, konnten die Beamte des Polizeireviers Kornwestheim den Tatverdacht gegen zwei Neunjährige erhärten. Der dritte Junge habe sich nicht an der Sachbeschädigung beteiligt. Alle drei Kinder wurden zuhause aufgesucht und im Beisein ihrer Eltern befragt. Der entstandene Sachschaden blieb glücklicherweise gering.

Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz in der Kirchstraße

Vermutlich da eine Heizungsanlage einen Defekt aufwies, kam es am Donnerstag gegen 19.40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Kirchstraße in Ludwigsburg. Ein 28-Jähriger bemerkte Rauch im Keller des von ihm bewohnten Hauses und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Hierauf rückten 32 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsburg mit fünf Fahrzeugen aus. Der Feuerwehr gelang es den entstandenen Rauch aus dem Keller abzuleiten. Die Heizungsanlage, die mutmaßlich für die Rauchentwicklung verantwortlich war, wurde abgeschaltet. Ein Fachmann muss sich um die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Anlage kümmern. Es entstand kein Sachschaden.

