Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Traktor-Fahrer stürzt Abhang hinunter ++ Polizei verhindert Apothekeneinbruch ++ Diebe entwenden Bargeld ++ Unbekannte stehlen 200 Liter Diesel ++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Traktor-Fahrer stürzt Abhang hinunter Langwedel. Beim Heuschwaden ist am Mittwochmorgen am Weserhang in Hagen-Grinden ein 69-jähriger Landwirt aus der Gemeinde Langwedel verunglückt. Er geriet beim Befahren einer Wiese zu dicht an den Weserhang und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Dem 69-Jährigen gelang es zwar, vom Traktor zu springen, während dieser sich mehrfach überschlug. Er erlitt allerdings so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Erste Meldungen, der Fahrer sei unter seinem umgestürzten Traktor eingeklemmt, bestätigten sich zum Glück nicht. Dennoch wurde neben Polizei und Rettungsdienst vorsichtshalber auch die Freiwillige Feuerwehr Daverden zur Unglücksstelle beordert. Hydraulische Rettungsgeräte kamen jedoch nicht zum Einsatz.

Polizei verhindert Apothekeneinbruch Achim. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Achimer Polizei haben in der Nacht zu Mittwoch einen Apothekeneinbruch in der Obernstraße verhindert. Während der Streifenfahrt fiel den Beamten eine verdächtige Person vor der Apotheke auf. Noch bevor die Polizisten ihren Streifenwagen stoppen konnten, suchte der Verdächtige das Weite und konnte unerkannt in der Dunkelheit entkommen. Bei näherer Inaugenscheinnahme des Eingangsbereiches fand sich ein Loch in der Tür. Für ein Eindringen in die Räumlichkeiten reichte die Öffnung nicht aus, so dass es nicht zu einem Diebstahl kam. Dennoch ermitteln die Beamten wegen versuchten Einbruchsdiebstahls.

Diebe entwenden Bargeld Thedinghausen. Aus einem Schaustellerwagen haben bislang unbekannte Täter eine größere Menge Bargeld entwendet. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen entdeckt. Die Täter indes waren nicht mehr am Ort. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls, da die Täter ein Behältnis aufbrachen. Zeugenhinweise nehmen die Polizeistation in Thedinghausen (Telefon 04204/402) oder das Polizeikommissariat in Achim (04202/9960) entgegen.

Unbekannte stehlen 200 Liter Diesel Blender. Aus einem Schaufelbagger, der in der Straße "Hinter den Heidgraben" abgestellt war, haben Unbekannte rund 200 Liter Diesel-Kraftstoff gestohlen. Die Täter brachen den Tankdeckel auf und pumpten den Kraftstoff in mitgebrachte Behältnisse. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Thedinghausen unter Telefon 04204/402 entgegen.

++ Für den Landkreis Osterholz liegen zurzeit keine weiteren Meldungen vor. ++

