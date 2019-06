Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in der Leipziger Straße ++

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Die Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruchsdiebstahl" bei der Polizeiinspektion Verden /Osterholz sucht nach möglichen Zeugen eines Einbruchs, der sich bereits in der Zeit vom 9. bis 16. Mai in der Leipziger Straße in Osterholz-Scharmbeck ereignet hat. Bislang unbekannte Täter waren seinerzeit gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen, hinter dem der "Scharmbecker Bach" mit einem öffentlichen Rad- bzw. Fußweg verläuft. In diesem Bereich sind täglich auch Spaziergänger anzutreffen. Aufgrund ihrer bisherigen Ermittlungen können die Ermittler nicht ausschließen, dass sich die Täter dem Haus von diesem kleinen Rad- bzw. Fußweg aus genähert haben. Daher wendet sich die Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruchdiebstahl" bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz noch einmal an die Bevölkerung. Wem in dem betreffenden Zeitraum in der Leipziger Straße oder im Bereich des kleinen Fuß- bzw. Radweges verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell