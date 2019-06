POL-VER: ++ Radfahrerin schwebt nach Unfall in Lebensgefahr ++ Jugendliche beschädigen Geräteschuppen ++ Ackerschlepper brennt aus ++ Diebe klettern über Metallzaun... ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Radfahrerin schwebt nach Unfall in Lebensgefahr Verden. Lebensbedrohliche Kopfverletzungen hat am Dienstagmittag eine 81-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Weserstraße/Memelstraße erlitten. Die Rentnerin wollte mit ihrem Pedelec von der Weserstraße auf den Radweg in Richtung Langwedel abbiegen und wurde dabei von dem Auto eines 50-jährigen Verdeners erfasst, der stadteinwärts fuhr. Durch den Zusammenprall erlitt die 81-Jährige so schwere Kopfverletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Eine 39-jährige Beifahrerin im Pkw erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, bei der auch ein aufwendiges Messverfahren zu Einsatz kam, musste die Kreisstraße zwischen Verden und Eissel vorübergehend voll gesperrt werden. Für Unverständnis sorgten mehrere Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Absperrung hielten, und mit ihren Fahrzeugen in die Unfallstelle fuhren. Die Polizei leitete vereinzelt Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Jugendliche beschädigen Geräteschuppen Langwedel. Bislang unbekannte Jugendliche sind am Sonntagnachmittag auf einen Geräteschuppen in der Jahnstraße geklettert und haben das Dach dadurch nicht unerheblich beschädigt. Es weist Risse und Dellen auf, so dass die örtliche Polizei inzwischen wegen Sachbeschädigung ermittelt und nach den Tätern sucht. Anwohner sollen die Jugendlichen dabei beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Langwedel unter Telefon 04232/7617 entgegen.

Ackerschlepper brennt aus Kirchlinteln. Ein technischer Defekt dürfte dazu geführt haben, dass am Montagmorgen im Heisterweg in Hohenaverbergen ein Ackerschlepper gebrannt hat. Der 17-jährige Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb daher unverletzt. Der Ackerschlepper indes brannte aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber einen Totalverlust nicht verhindern. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Diebe klettern über Metallzaun Posthausen. Bislang unbekannte Diebe haben am letzten Wochenende versucht, die Glastür eines Heimwerkermarktes in Posthausen aufzubrechen. Dazu überwanden sie zunächst einen Metallzaun und versuchten dann, mit einem mitgebrachten Werkzeug die Schiebetür gewaltsam zu öffnen. Ein Eindringen scheiterte jedoch, so dass lediglich ein Schaden an der Tür entstand. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Die Polizei in Ottersberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rentner wird Opfer von Trickbetrügern Schwanewede. Ein 87-jähriger Kreisstädter ist am Montagmorgen Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Straße "Am Markt" in Schwanewede. Ein bislang unbekannter Täter sprach den Rentner an, ob er Geld wechseln könne. Als der 87-Jährige sein Portmonee öffnete, muss der Unbekannte unbemerkt zugegriffen haben. Erst nach Beendigung des Einkaufs bemerkte der Kreisstädter, dass ihm zwei 50 Euro-Scheine und ein Ehering fehlten. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen, die sich in dem genannten Zeitraum ebenfalls in dem Verbrauchermarkt aufgehalten und verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen.

Karambolage fordert Verletzten Schwanewede. Ein Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen in der Blumenthaler Straße hat am Montagnachmittag einen Leichtverletzten gefordert. Alle drei Autos hatten zunächst vor der roten Ampel gewartet. Als die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht umsprang, fuhr eine 29-Jährige Autofahrerin aus Bremen an und schob die beiden vor ihr befindlichen Autos zusammen. Der Fahrer des mittleren Wagens, ein 56-Jähriger aus Schwanewede, erlitt dabei leichte Verletzungen und musste einen Arzt aufsuchen. Die Unfallverursacherin und die Fahrerin des dritten Autos, eine 21-Jährige aus Schwanewede, blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich nach Polizeischätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Abbiegeunfall bleibt ohne Verletzte Lilienthal. Beim Abbiegen von der Straße "Auf dem Kamp" auf die Moorhauser Landstraße hat ein 80-jähriger Autofahrer am frühen Montagabend einen bevorrechtigten Pkw eines 27-jährigen Bremers und seiner Familie übersehen und ist ihm in die Seite gefahren. Alle Insassen überstanden den Zusammenstoß unverletzt. Der Wagen des Unfallverursachers musste allerdings abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt.

