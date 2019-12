POL-LM: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 27.12.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mülltonne gerät in Brand, Weilburg, Mauerstraße, Donnerstag, 26.12.2019, 22.40 Uhr

(si)Am Abend des 2. Weihnachtsfeiertages ist in der Mauerstraße in Weilburg eine Papiermülltonne in Brand geraten. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte, gegen 22.40 Uhr, das Feuer im Hinterhof der Stadtbibliothek, holte geistesgegenwärtig einen Feuerlöscher aus einer nahegelegenen Gaststätte und löschte den Brand. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Brandermittler der Limburger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus, Limburg, Taunusstraße, Montag, 23.12.2019, 11.00 Uhr bis Donnerstag, 26.12.2019, 12.00 Uhr

(si)Zwischen Montag und Donnerstag haben sich Einbrecher in der Taunusstraße in Limburg Zutritt zu der Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft. Die Unbekannten kletterten auf den Balkon der Wohnung und öffneten gewaltsam ein dortiges Fenster, durch welches sie die Wohnung betraten. Nachdem die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht hatten, verließen sie das Gebäude, ohne etwas entwendet zu haben. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Navigationsgerät aus Renault entwendet, Weilburg, Adolfstraße, Donnerstag, 26.12.2019, 02.00 Uhr bis 11.30 Uhr

(si)Am 2. Weihnachtsfeiertag haben Unbekannte ein mobiles Navigationsgerät aus einem geparkten Renault Megane entwendet. Die Autoaufbrecher verschafften sich zwischen 02.00 Uhr und 11.30 Uhr Zutritt zu dem silberfarbenen Cabriolet und entwendeten außer dem Navigationsgerät noch einen Briefumschlag mit Bargeld sowie eine Packung mit Süßigkeiten im Gesamtwert von rund 150 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Straßenlaterne bei Verkehrsunfall erheblich beschädigt, Weilburg, Bahnhofstraße, Mittwoch, 25.12.2019, 23.15 Uhr

(si)In der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag wurde in der Bahnhofstraße in Weilburg eine Straßenlaterne bei einem Verkehrsunfall erheblich beschädigt. Ein 20 Jahre alter Mann kam, gegen 23.15 Uhr, mit einem Fiat Panda aus Richtung Löhnberg und war auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Limburger Straße unterwegs, als er auf der regennassen Straße ins Rutschen geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte das Fahrzeug gegen die Laterne, welche bei dem Zusammenstoß einknickte und gegen den Fensterrahmen eines nahegelegenen Hauses stieß. Der stark beschädigte Lichtmast musste nach dem Zusammenstoß von Mitarbeitern des Bauamtes und der Stadtwerke vom Strom genommen und entfernt werden. Zudem wurde der Fiat bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

5. BMW fährt in geparkte Pkw - Insassen flüchten, Hadamar-Niederhadamar, Mainzer Landstraße, Montag, 23.12.2019, 22.30 Uhr

(si)Ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro ist in der Nacht zum Dienstag in der Mainzer Landstraße in Niederhadamar bei einer Unfallflucht entstanden. Ersten Ermittlungen zu Folge war der Fahrer eines BMW mit französischen Kennzeichen, gegen 22.30 Uhr, auf der Mainzer Landstraße in Fahrtrichtung Hadamar unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen zwei dort geparkte Fahrzeugen prallte. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden geparkten Opel Adam erheblich beschädigt. Laut Zeugenangaben sollen sowohl der Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Hadamar geflüchtet sein. Einer der Flüchtigen sei im Anschluss zu dem beschädigten BMW zurückgekommen und habe eine Jacke aus dem Fahrzeug geholt. Dieser Mann konnte von den Beamten im näheren Umfeld der Unfallstelle angetroffen und kontrolliert werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen aus Limburg ergab einen Wert von mindestens 0,9 Promille. Die Identität der beiden noch flüchtigen Personen steht derzeit noch nicht fest. Einer der beiden soll nur einen Arm gehabt haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden innerhalb der Polizeidirektion Limburg-Weilburg ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

