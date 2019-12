PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2019

Limburg (ots)

Einbruchdiebstähle in Limburg und Bad Camberg

1. Tatort: 65549 Limburg, Annastraße Tatzeit: Di., 24.12.2019, 18:00 h bis gg. 22:00 h

Die rund vierstündige Abwesenheit der Hausinhaberin an Heilig Abend nutzen unbekannte Täter um in ein Haus in der Annastraße in Limburg einzubrechen. Zugang verschafften sich der oder die Täter dort durch das Aufhebeln der Terrassentür. Im Haus wurden die Räume betreten; Inventar und Möbel durchwühlt. Der oder die Einbrecher fanden dabei Schmuck. Der Wert der entwendeten Schmuckstücke konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend bewertet werden. Der Schaden beläuft sich aber auf mehrere Hundert Euro.

2. Tatort: 65520 Bad Camberg, Prießnitzstraße Tatzeit: Di., 24.12.2019, 15:30 h bis Mi., 25.12.2019, 02:30 h Ebenfalls die Abwesenheit der Hausbewohner an Heilig Abend nutzend, verschafften sich Einbrecher unerlaubt Zutritt in ein Einfamilienwohnhaus in Bad Camberg in Ortsrandlage. Die verschlossene Terrassentür an der Gebäuderückseite hielt dem Hebeln der Einbrecher nicht stand. Der oder die Täter drangen ins Haus ein. Im Haus wurde von den Tätern Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro vorgefunden und entwendet. Unerkannt konnten die Täter sich entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeistation Limburg

65549 Limburg

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell