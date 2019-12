PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 23.12.2019

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einkaufsmarkt, Dornburg-Frickhofen, Limburger Straße, Samstag, 21.12.2019, 20.20 Uhr bis Sonntag, 22.12.2019, 16.30 Uhr

(si)Ein hoher Schaden ist zwischen Samstag und Sonntag bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Limburger Straße in Frickhofen entstanden. Die Unbekannten verschafften sich zunächst durch eine Außentür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. In den Räumlichkeiten des Geschäftes beschädigten die Einbrecher dann mehrere Wände, so dass sie an den Tresor gelangten und diesen gewaltsam öffnen konnten. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Auseinandersetzung auf Kirmesveranstaltung, Runkel-Dehrn, Am Leinpfad, Sonntag, 22.12.2019, 02.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag ist es auf einer Kirmesveranstaltung in der Straße "Am Leinpfad" in Dehrn zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Laut den Angaben des 17 Jahre alten Geschädigten, soll es im Bürgerhaus zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen ihm und einem 18 Jahre alten Besucher gekommen sein. Gegen 02.00 Uhr habe der 18-Jährige seinen Kontrahenten dann vor dem Gebäude angegriffen, so dass der 17-Jährige einen kleinen Abhang hinunterfiel. Nach weiteren Angriffen durch den 18-jährigen Mann wären beide dann von einem Zeuge getrennt worden. Der 17-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er in einer Klinik behandelt werden musste. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl von Baustelle, Elz, Offheimer Straße, Donnerstag, 19.12.2019, 17.30 Uhr bis Freitag, 20.12.2019, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Freitag haben Diebe auf einer Baustelle in der Offheimer Straße in Elz ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten entwendeten unter anderem mehrere Warnleuchten, Absperrbarken sowie Verkehrsschilder im Wert von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Haustür beschädigt, Löhnberg, Vorderstraße, Freitag, 20.12.2019, 11.15 Uhr

(si)Am Freitagvormittag haben Unbekannte in der Vorderstraße in Löhnberg eine Haustür beschädigt und dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro verursacht. Eine Bewohnerin des Hauses hatte gegen 11.15 Uhr ein lautes Geräusch gehört und im Anschluss den Schaden an der Haustür bemerkt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

5. Autoradio entwendet, Löhnberg, Bahnhof, Freitag, 20.12.2019, 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(si)Im Laufe des Freitagnachmittages haben Autoaufbrecher auf dem Bahnhofsparkplatz in Löhnberg zugeschlagen. Die Unbekannten beschädigten zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr, die Scheibe eines dort geparkten Opel Astra und entwendeten aus dem silberfarbenen Fahrzeug unter anderem das Autoradio sowie mehrere Werkzeuge. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Motorroller entwendet, Limburg, Westerwaldstraße, Freitag, 20.12.2019, 14.00 Uhr bis 20.20 Uhr

(si)Am Freitag haben Unbekannte in der Westerwaldstraße in Limburg einen weißen Motorroller der Marke Jiangsu Xinri entwendet. Der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 619 SBS stand auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufszentrums, als die Diebe zwischen 14.00 Uhr und 20.20 Uhr zuschlugen und mit dem Fahrzeug unerkannt die Flucht ergriffen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Ford C-Max erheblich beschädigt, Elz, Friedhofstraße, Samstag, 21.12.2019, 19.30 Uhr bis Sonntag, 22.12.2019, 01.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag wurde in der Friedhofstraße in Elz ein schwarzer Ford C-Max erheblich beschädigt. Unbekannte zerkratzten das komplette Fahrzeug und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

8. Diebstahl von Leergut scheitert, Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße, Freitag, 20.12.2109, 21.20 Uhr

(si)Am Freitagabend gelang es Dieben in der Bahnhofstraße in Niederbrechen nicht, Leergut von dem Gelände eines dortigen Getränkemarktes zu entwenden. Der oder die Täter hatten sich gegen 21.15 Uhr Zutritt zu dem Firmengelände verschafft und mehrere Leergutfässer über einen Zaun auf der Geländerückseite geworfen, so dass das Leergut im Bereich eines parallel zur dortigen Autobahn verlaufenden Weges landete. Als ein Mitarbeiter auf einen Täter aufmerksam wurde und die Polizei verständigte, ergriff der Dieb augenscheinlich die Flucht und ließ das Leergut am Tatort zurück. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

9. Unbekannte greifen 40-Jährigen an, Limburg, Neumarkt und Bahnhofsplatz, Sonntag, 22.12.2019, 01.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen 40 Jahre alten Mann angegriffen. Der Geschädigte war mit zwei Begleiterinnen, gegen 01.30 Uhr, zu Fuß im Bereich des Limburger Neumarktes unterwegs, als er von zwei Männern zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf des Gespräches geschlagen worden sein soll. Kurze Zeit nach der Tat sei der 40-Jährige im Bereich der Haltestelle ZOB West am Limburger Bahnhof erneut auf die Duo getroffen. Auch hier sollen die beiden auf den 40-Jährigen eingeschlagen haben, bis ein bisher unbekannter Mann durch lautes Rufen die beiden Täter vertrieben hätte. Laut den Angaben des Geschädigten sollen beide Angreifer einen dunklen Teint gehabt haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sowie der bisher unbekannte Mann, welcher die Angreifer vertrieben haben soll, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

10. 20-Jähriger geschlagen, Limburg, Neumarkt, Samstag, 21.12.2019, 23.10 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag meldete sich ein 20 Jahre alter Mann bei der Polizei und zeigte eine Körperverletzung an. Laut den Angaben des 20-Jährigen war er gegen 23.10 Uhr zu Fuß im Bereich des Neumarktes unterwegs gewesen, als ein ihm entgegenkommender Mann unvermittelt auf ihn eingeschlagen hätte. Nach dem Angriff soll der Täter mit seinen Begleitern in ein Wohnhaus in der Grabenstraße gegangen sein. Dort konnte der Tatverdächtige dann in einer Wohnung von einer Streife der Limburger Polizei angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 22 Jahre alten Tatverdächtigen ergab einen Wert von mindestens 2,3 Promille. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet und er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

11. Fünf Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall, Landesstraße 3063, zwischen Steeden und B 49, Samstag, 21.12.2019, 19.00 Uhr

(si)Fünf verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend auf der Landesstraße 3063 zwischen Steeden und der Bundesstraße 49. Ein 27 Jahre alter Mann war, gegen 19.00 Uhr, mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Landesstraße in Richtung Steeden unterwegs, als er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt. Zudem wurden sowohl der Fahrer der A-Klasse, als auch seine 25 Jahre alte Beifahrerin und die drei Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Mercedes im Alter von 32, 34 und 36 Jahren so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden mussten.

12. Ford landet nach Alleinunfall auf Dach, Weilmünster, Auf Stein, Samstag, 21.12.2019, 17.00 Uhr

(si)Am Samstagnachmittag ist ein Ford bei einem Unfall im Bereich der Straße "Auf Stein" in Weilmünster auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Ein 42 Jahre alter Ford-Fahrer war, gegen 17.00 Uhr, auf der Nassauer Straße in Richtung Möttau unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei geriet der Ford zunächst in einen Straßengraben, prallte gegen einen Zaunpfosten und überschlug sich. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab einen Wert von mindestens 1,3 Promille, weshalb der Mann die Beamten für eine Blutentnahme zur Polizeistation nach Weilburg begleiten musste. Zudem wurde der Ford bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell