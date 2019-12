PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Sonntag, 22.12.2019

Limburg (ots)

Für den Bereich der PSt. Limburg Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Tatort: 65549 Limburg, Kornmarkt, dortiger Christkindlmarkt Tatzeit: Sa., 21.12.2019, gg. 19:00 h Ein 34.-jähriger Mann randalierte an einer Glühweinbude am Kornmarkt in Limburg. Er schlug auf den Betreiber für den Glühweinausschank ein und zerstörte Gläser und Becher. Danach entfernte er sich von dort. Eine verständigte Streife der Polizei Limburg nahm vor Ort die Anzeige auf. Noch während die Beamten sich Notizen machten erschien der augenscheinlich nicht unerheblich alkoholisierte Randalierer erneut. Mit heftigen Bewegungen wischte er über den Verkaufstresen der Glühweinbude und warf Getränke und Gläser zu Boden. Die Polizeibeamten schritten ein und versuchten den Mann festzuhalten und an weiterer Tatbegehung zu hindern. Dabei leistete der Mann nun heftige Gegenwehr; schlug und trat nach den Polizisten. Dem Täter konnte schließlich die Handfessel angelegt werden. Es erfolgte die Festnahme, Mitnahme zur Dienststelle und die Anordnung der Blutentnahme. Den Rest der Nacht verbrachte der Randalierer in der Gewahrsamszelle der Polizei. Die beiden Polizeibeamten wurden bei der Festnahme des Beschuldigten verletzt und beendeten ihren Dienst.

