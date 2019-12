PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 20.12.2019

Limburg (ots)

1. Unfallfahrer widersetzt sich Polizeikontrolle, Landesstraße 3031, zwischen A 3 und Beuerbach, Donnerstag, 19.12.2019, 17.30 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Autofahrer nach einem Unfall auf der Landesstraße 3031 zwischen der A 3 und Beuerbach einer Kontrolle durch Beamte der Limburger Polizei widersetzt. Zeugen hatten der Polizei gegen 17.30 Uhr mitgeteilt, dass ein Autofahrer mit seinem Mercedes nach rechts von der Landesstraße abgekommen und in eine Böschung gefahren war. Als der Mann gehört hätte, dass die Polizei informiert wurde, soll der Mercedes-Fahrer dann zu Fuß in Richtung Beuerbach davongelaufen sein. Anhand der Personenbeschreibung der Zeugen konnte der Flüchtige von einer Polizeistreife im Bereich der Landesstraße angetroffen werden. Als der Mann von den Beamten angesprochen wurde, soll er die Anweisungen der Beamten missachtet und sich körperlich gegen die Maßnahmen gewehrt haben, so dass der 52-Jährige gefesselt werden musste. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mercedes-Fahrer augenscheinlich alkoholisiert war, weshalb der 52-Jährige die Beamten für eine Blutentnahme zur Polizeistation nach Limburg begleiten musste. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren unter dem Einfluss von Alkohol sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

2. Koffer angezündet, Dornburg-Frickhofen, Egenolfstraße, Freitag, 20.12.2019, 00.05 Uhr

(si)In der Nacht zum Freitag kam es in der Egenolfstraße in Frickhofen wegen eines brennenden Koffers zu einem Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte waren gegen Mitternacht über das Feuer im Bereich des dortigen Kirmesplatzes informiert worden und konnten den dort stehenden Koffer löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Kontrolle über Opel Zafira verloren, Landesstraße 3022, zwischen Werschau und Oberbrechen, Donnerstag, 19.12.2019, 14.30 Uhr

(si)Am frühen Donnerstagnachmittag hat auf der Landesstraße 3022 zwischen Werschau und Oberbrechen eine 80 Jahre alte Frau die Kontrolle über ihren Opel Zafira verloren. Die Frau war auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Oberbrechen unterwegs, als sie in einer Kurve zunächst nach links von der Fahrbahn abkam. Als die 80-Jährige versuchte gegenzulenken, überquerte der Zafira die Fahrbahn und kam nach rechts von der Straße ab, touchierte eine dortige Leitplanke und überholte neben der Fahrbahn fahrend einen Opel Insignia, welcher auf der Landesstraße in gleicher Richtung unterwegs war. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei beide Pkw beschädigt wurden. Nachdem der Zafira im Anschluss erneut nach links von er Fahrbahn abgekommen war, kam das Fahrzeug schließlich in einem dortigen Straßengraben zum Stillstand.

4. Hauswand touchiert und geflüchtet, Weilburg-Odersbach, Weilburger Straße, Donnerstag, 19.12.2019, 08.30 Uhr

(si)Am Donnerstagvormittag hat ein bisher unbekanntes Fahrzeug in der Weilburger Straße in Odersbach eine Hauswand touchiert und dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen zu Folge war der Flüchtige, gegen 08.30 Uhr, auf der Weilburger Straße in Richtung Lahnstraße unterwegs, als er im Bereich einer Fahrbahnverengung gegen die Hauswand fuhr und dabei sowohl die Hauswand, als auch eine dort angebrachte, rot-weiße Warntafel beschädigte. Aufgrund des Schadens könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein größeres, orangefarbenes Fahrzeug, vermutlich einen Bus oder Lkw gehandelt haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

5. 32-Jährige bei Alleinunfall verletzt, Landesstraße 3022, zwischen Kaltenholzhausen und Kirberg, Donnerstag, 19.12.2019, 05.00 Uhr

(si)Am Donnerstagmorgen wurde eine 32 Jahre alte Autofahrerin auf der Landesstraße 3022 zwischen Kaltenholzhausen und Kirberg bei einem Alleinunfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 32-Jährige war mit ihrem Opel Agila, gegen 05.00 Uhr, auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Kirberg unterwegs, als sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch gegenzulenken kreuzte der Opel dann die Fahrbahn und prallte mehrmals gegen eine auf der linken Seite aufgeschüttete Grünfläche, bis der Pkw schließlich zum Stillstand kam. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt.

6. Mercedes bei Unfallflucht beschädigt, Limburg, Am Zehntenstein, Mittwoch, 18.12.2019, 18.15 Uhr bis 20.30 Uhr

(si)Am Mittwochabend wurde in der Straße "Am Zehntenstein" in Limburg ein geparkter Mercedes bei einer Unfallflucht beschädigt. Die schwarze A-Klasse stand zwischen 18.15 Uhr und 20.30 Uhr geparkt am Fahrbahnrand, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug augenscheinlich mit der Anhängerkupplung gegen die Front des Mercedes fuhr und dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro verursachte. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Unfallflucht, Löhnberg, Obertorstraße, Mittwoch, 18.12.2019, 09.15 Uhr bis 09.45 Uhr

(si)Mehrere Hundert Euro Sachschaden sind am Mittwochvormittag bei einer Unfallflucht in der Obertorstraße in Löhnberg entstanden. Ein schwarzer Opel Astra stand zwischen 09.15 Uhr und 09.45 Uhr auf einem dortigen Parkplatz, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug die hintere Stoßstange des Opel beschädigte und im Anschluss flüchtete. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

8. Gurtkontrollen im Bereich von Schule und Friedhof, Dornburg-Frickhofen, Bachstraße und Friedenbachstraße, Mittwoch, 18.12.2019, 07.30 Uhr bis 12.10 Uhr

(si)Im Laufe des Mittwochs führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg im Bereich von Frickhofen Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Kindersicherung durch. Zwischen 07.30 Uhr und 08.50 Uhr kontrollierten die Beamten in diesem Zusammenhang vor einer Schule in der Bachstraße insgesamt 32 Fahrzeuge, wobei in sechs Fahrzeugen die Insassen nicht ausreichend gesichert waren. Unter den Verstößen war ein Erwachsener, welcher nicht angeschnallt war und in insgesamt fünf Fällen wurden ein Kind oder sogar mehrere Kinder ohne ausreichende Sicherung in den Fahrzeugen transportiert. Eine weitere Kontrolle führten die Beamten dann zwischen 11:00 Uhr und 12.10 Uhr in der Friedenbachstraße in Höhe des Friedehofes durch. Bei den 80 hier kontrollierten Fahrzeugen konnten insgesamt fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt werden. Alle festgestellten Verstöße wurden von den Beamten vor Ort mit einem Verwarnungsgeld geahndet oder es wurde ein schriftliches Bußgeldverfahren eingeleitet.

