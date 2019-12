POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 18.12.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 18.12.2019

Limburg (ots)

1. Einbrecher flüchten ohne Beute, Brechen-Oberbrechen, Weyerer Straße, Montag, 16.12.2019, 19.00 Uhr bis Dienstag, 17.12.2019, 07.30 Uhr

(si)Ohne Beute haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in der Weyerer Straße in Oberbrechen die Flucht ergriffen. Die Unbekannten hebelten ein zum Hof gelegenes Fenster eines Firmengebäudes auf und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 150 Euro. Allerdings gelang es den Tätern im Anschluss nicht, das Gebäude zu betreten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Friseurgeschäft, Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße, Montag, 16.12.2019, 22.15 Uhr bis Dienstag, 17.12.2019, 08.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag hatten es Einbrecher auf ein Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße in Niederbrechen abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Zugangstür Zutritt zu dem Geschäft und entwendeten unter anderem einen Laptop sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher erbeuten Schmuck, Limburg, Konrad-Kurzbold-Straße, Dienstag, 17.12.2019, 08.15 Uhr bis 18.40 Uhr

(si)Auf hochwertigen Schmuck hatten es Einbrecher im Laufe des Dienstags in einer Penthousewohnung in der Konrad-Kurzbold-Straße in Limburg abgesehen. Die Unbekannten hebelten zunächst die Etageneingangstür des mehrstöckigen Gebäudes auf und verschafften sich im Anschluss durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Lkw verliert Holz-Ladung bei Unfall, Bundesstraße 456, Hasselbacher Stock, Dienstag, 17.12.2019, 17.20 Uhr

(si)Am Dienstagnachmittag hat ein mit Langholz beladener Lkw bei einem Unfall auf der Bundesstraße 456 seine Ladung verloren. Der 35 Jahre alte Lkw-Fahrer bog, gegen 17.20 Uhr, mit seinem Gespann im Bereich des Hasselbacher Stocks von der dortigen Landesstraße 3020 auf die Bundesstraße ab und wollte weiter in Richtung B 49 fahren. Aufgrund der Ausmaße des Gespanns nutzte der Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen auch die Gegenspur. Dabei stieß ein dort fahrender Peugeot gegen eines der hinteren Räder des Anhängers, wobei der Pkw erheblich beschädigt wurde und der 35 Jahre alte Peugeot-Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Ein Großteil der Langholzladung rollte bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und musste von einem weiteren Holztransporter wieder auf das Fahrzeug geladen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

5. VW Golf bei Unfallflucht beschädigt, Hadamar-Niederhadamar, Mainzer Landstraße, Dienstag, 17.12.2109, 10.15 Uhr bis 10.50 Uhr

(si)Am Dienstagvormittag wurde ein geparkter VW Golf auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mainzer Landstraße in Niederhadamar beschädigt. An der Beifahrertür des silbernen VW entstand, zwischen 10.15 Uhr und 10.50 Uhr, ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

