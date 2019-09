POL-DEL: Festnahme Brandstifter: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Aufgrund intensiver Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariates der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch konnte nun ein 17-jähriger Delmenhorster festgenommen werden, dem ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in Verbindung mit einer schweren Brandstiftung vom 21. Juli 2019 in der Westfalenstraße zur Last gelegt wird.

Nachdem sein Einbruchversuch in eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus erfolglos blieb, soll er die in der Wohnung befindlichen Gardinen entzündet haben. Glücklicherweise konnte das Feuer nicht auf den Wohnraum übergreifen.

Wie bereits in der vergangenen Woche berichtet, war am 10. September 2019, gegen 21:56 Uhr, in der Pommernstraße ebenfalls aus zunächst unbekannter Ursache ein Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses ausgebrochen, bei dem drei Personen verletzt wurden. Auch in diesem Fall sprach das polizeiliche Ermittlungsergebnis für eine Brandstiftung, bei der das Mobiliar der Wohnung vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, nachdem sich eine unbekannte Person widerrechtlich Zugang zur Wohnung verschaffte.

Aufgrund der geführten Ermittlungen ist der 17-Jährige auch in diesem Fall der Tat dringend verdächtig.

Des Weiteren wird ihm eine vorsätzliche Inbrandsetzung eines Pkws in der Pommernstraße in der Nacht zu Dienstag, 17. September 2019, zur Last gelegt.

In diesem Fall konnte durch einen zufällig vorbeikommenden Zeugen der Brand im Bereich des Tankdeckels des Pkws frühzeitig entdeckt und die Feuerwehr und Polizei alarmiert werden. Trotz des schnellen Löschens entstand Sachschaden am Pkw.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde gegen den Delmenhorster durch das Amtsgericht Delmenhorst ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Am gestrigen Tage konnte er festgenommen und einer Jugendjustizvollzugsanstalt zugeführt werden.

