POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in Vereinsheim in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Unbekannte Täter sind in das Vereinsheim eines Schützenvereins an der Oldenburger Straße in Ganderkesee eingebrochen.

Am Mittwoch, 20. März 2019, 09:00 Uhr, wurde festgestellt, dass ein Fenster des Vereinsheim aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht waren. Zuvor war das Heim am Sonntag, 17. März 2019, 20:00 Uhr, in ordnungsgemäßem Zustand verlassen worden.

Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, konnte noch nicht angegeben werden. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

