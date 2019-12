PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom 24.12.2019

Limburg (ots)

Kriminalitätslage

Sachbeschädigung an Hotel am Bahnhofsplatz in Limburg

Am Dienstag, 24.12.2019, wurde um 05.25 Uhr von einem unbekannten Täter die Scheibe der rückwärtigen Eingangstür eines Hotels am Bahnhofsplatz eingeschlagen. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung Hinweise zu der Person unter Te.:06431/91400 erbeten !

Einbruch in Einfamilienhaus in Waldbrunn-Hausen

In der Zeit von Montag, 23.12.2019, 15.45 Uhr und 19.20 Uhr, wurde in Waldbrunn - Hausen in der Schulstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der/die Täter verschafften sich Zugang zum Haus über die rückseitige Terrassentür und durchwühlten sämtliche Schränke. Entwendet wurde nichts. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Sachbeschädigung an Pkw in Dornburg-Dorndorf

In der Zeit von Donnerstag, 19.12.2019 ,bis Samstag, 21.12.2019, wurde ein in Dorndorf in der Hauptstraße abgestellter, schwarzer Audi A 3, mittels grüner Sprühfarbe im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Täterhinweise unter Tel.:06431/91400 erbeten !

Körperverletzung in Hünfelden - Kirberg

Am Montag, 23.12.2019, wurde um 10.00 Uhr ein 59- jähriger Mann aus Hünfelden in der Ulmenstraße von einer bisher unbekannten Person gegen ein Fahrzeug gedrückt und anschließend gegen einen Zaun gestoßen. Beschreibung des Täters: ca. 65-70 Jahre alt, kräftig, weiße Haare, weißer Oberlippenbart, Brille, schwarze Schuhe, dunkelbaue Jeans, schwarze Jacke. Hinweise zum Täter unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Brandstiftung an öffentlicher Toilette in Weilburg, Marktplatz

Der oder die unbekannten Täter setzten am Montag, 23.12.2019, um 16.09 Uhr im ersten Obergeschoss des Cafés 'Altes Arthaus' in der Damentoilette den Papierkorb in Brand. Durch Anspringen der Rauchmeldeanlage und einen Aufmerksamen Gast des Cafés wurde der Brand schnell entdeckt und konnte durch den Wirt des Cafés gelöscht werden. Die Feuerwehr musste das Café/Haus anschließend noch 'durchlüften'. Sachschaden ca. 100.- EUR.

Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06471/93860 erbeten !

Verkehrslage

Verkehrsunfall mi einer leichtverletzten Person auf der L 3365 zwischen Villmar und Niederbrechen

Am Montag, 23.12.2019 befuhr um 14.52 Uhr ein 31- jähriger Pkw- Fahrer aus Bad Camberg die L 3365 zwischen Villmar und Niederbrechen. Auf gerader Strecke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit kleineren Bäumen und wurde dann mit dem Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer wurde leichtverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden

Unfallort : Weilburg, Limburger Straße Höhe Einmündung Postplatz Unfallzeit: Mo., 23.12.2019, gg. 12:30 Uhr

Zwei Pkw (Daimler A180 und VW-Bus Multivan) befuhren hintereinander die Limburger Straße aus Richtung Oberlahnbrücke in Richtung B49. In Höhe der Ampelanlage Limburger Straße/Postplatz musste das vordere Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen und anhalten. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Das Anhalten des vorfahrenden Pkw erkannte der nachfolgende Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf. Er hatte zwar noch zu bremsen versucht, die Strecke reichte aber auch auf Grund schlechter Griffigkeit der Reifen auf nasser Fahrbahn nicht aus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, ca. 2300.-, die Fahrzeug führerin des vorderen Pkw wurde zudem leicht verletzt.

