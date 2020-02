Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Autofahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich der 58-jährige Fahrer eines Fiat am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schwabstraße/Hauffstraße zugezogen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Er fuhr gegen 15:00 Uhr von der Hauffstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und achtete dabei nicht auf den bevorrechtigten Mercedes eines 69-Jährigen, der auf der Schwabstraße in Richtung Affalterbacher Straße fuhr. Der Fiat kippte durch an den stoß zur Seite. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.

