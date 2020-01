Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw fährt Jogger an und flüchtet

Zweibrücken (ots)

Ein 19-jähriger Soldat aus der Niederauerbach-Kaserne wurde am 27.01.2020 gegen 08:00 Uhr auf dem Rückweg von der Jogging-Runde auf dem Zebrastreifen westlich des Niederauerbacher Kreisels von einem Pkw angefahren, als er den Fußgängerüberweg von Süden nach Norden überqueren wollte. Der 19-Jährige wurde am Oberschenkel getroffen und zog sich dabei eine Prellung zu. Er musste sich über die Motorhaube des Fahrzeugs - eines VW- Polo - abrollen. Dessen Fahrer - ca. 40 Jahre alt, mit Drei-Tage-Bart - bremste dabei zwar bis zum Stillstand ab, gab dann aber dem jungen Mann lediglich ein Handzeichen und setzte seine Fahrt in den Kreisel fort.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

