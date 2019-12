Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Betrunkener gefährdet Verkehrsteilnehmer +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Unfallflucht mit Folgen +++

Cuxhaven (ots)

Bertrunken andere Autofahrer gefährdet. Polizei sucht Zeugen.

Bremerhaven/Stotel. Sonntagmittag (22.12.2019), gegen 12:45 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen silbernen Daimler-Benz C-Klasse-Kombi, mit Bremerhavener Kennzeichen, der auf der B 437 aus Brake kommend in Richtung Wesertunnel und weiter in Richtung Bundesautobahn 27 fuhr. Der Fahrzeugführer soll vor und nach dem Wesertunnel rücksichtslos auf andere Verkehrsteilnehmer aufgefahren sein, diese überholt und gefährdet haben. Zudem sei das Fahrzeug in starken Schlangenlinien geführt worden. Nach dem Auffahren auf die Autobahn in Richtung Norden hielt der Fahrzeugführer seinen Pkw in Höhe der Gemarkung Stotel auf dem Standstreifen an. Im Fahrzeug sitzend konnte ein 51-jähriger Bremerhavener festgestellt werden. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurden veranlasst und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die durch die Fahrweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland, Tel.: 04743-9280, zu melden.

Unbekannte zerstören Zaun

Schiffdorf. In den Nachtstunden vom 20.12. auf den 21.12.2019 wurde im Sölzenweg in Schiffdorf-Spaden durch unbekannte Täter ein Gartenzaun brachial beschädigt sowie eine Lichterkette des Nachbargrundstücks entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706-9480.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Cuxhaven. In der Nacht zum 22.12.2019 brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße in Cuxhaven ein. Die Täter brachen die Tür zur Wohnung auf und suchten nach Diebesgut. Das Diebesgut steht noch nicht fest. Zeugen möchten sich bei der Polizei melden (04721-573-0).

Nach Unfall geflüchtet

Cuxhaven. Am 20.12.2019, gegen 20.30 Uhr, beschädigte ein 31-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste beim Einparken ein anderes Fahrzeug. Der Unfall in der Poststraße in Cuxhaven wurde von Zeugen beobachtet. Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle und konnte kurze Zeit später durch die Polizei gestellt werden. Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert. Nachdem dieser den Alkoholtest verweigert hatte, wurde der Mann zur Blutprobenentnahme gebeten. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

